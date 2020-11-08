Muhammed Boluspor A takımına yükseldi

Güneşspor altyapısından yetişen, iki yıl önce Boluspor’a transfer olan 2002 doğumlu kaleci Muhammet Özkan, iki haftadır A takımla çalışmalara çıkıyor. Kırmızı-Beyazlı ekibin, 18 yaşındaki genç kaleciyi profesyonel yapacağı öğrenildi.

Muhammed Boluspor A takımına yükseldi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, altyapılarından yetişen oyuncularının Boluspor’da A takıma yükselmesinden dolayı çok büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Uzun, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, “İki sezon önce kulübümüzden Boluspor’a transfer olan 2002 doğumlu kalecimiz Muhammet Özkan, iki hafta önce A takımıyla antrenmana çıkmaya başlamıştır. A takım teknik kadrosunun raporu doğrultusunda profesyonel yapılmasına karar verilmiş olması bizleri gururlandırdı. Güneşspor olarak Türk futboluna bir sporcu daha kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen yönetim kurulumuz ve alt yapı teknik kadromuza teşekkür ediyoruz. Oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar diliyoruz.”

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