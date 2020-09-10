Muhammed Gümüşkaya Boluspor’da

Haber: Volkan Yılmaz

Bu sezon transfere doymayan ve yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Boluspor’dan bir transfer haberi daha geldi. Kırmızı beyazlılar son olarak Fenerbahçe’de forma giyen Muhammed Gümüşkaya’yı kadrosuna kattı. Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile opsiyonlu iki yıllık anlaşma sağladı” ifadelerine yer verildi.

Muhammed Gümüşkaya'yı kimdir?

1 Ocak 2001 Kağıthane doğumlu olan Gümüşkaya, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. Daha sonra, Fenerbahçe'de profesyonelliğe geçiş yapan Gümüşkaya, 172 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu, 21 kez Milli Takım alt yaş gruplarında forma giydi.