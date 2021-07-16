Muhammet Demir Gerede kampında konuştu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Muhammet Demir, milli takım kadrosunda olmamasından dolayı hayal kırıklığını yaşadığını ifade ederken, Başakşehir’de kalmasındaki en önemli etkenin Aykut Kocaman olduğunu söyledi. Demir ayrıca TFF’nin getirdiği yabancı sınırlamasıyla alakalı, “Bana kalırsa sınır olup olmaması önemli değil. Serbest kalabilir, kalsın da zaten” diye konuştu.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Medipol Başakşehir'de golcü futbolcu Muhammet Demir, açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonu Gaziantep'te kiralık olarak geçiren ve burada iyi bir performans gösterdiğini ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, “Geride kalan sezon benim için güzel geçti. Gayet keyifliydi, takım ve benim adıma güzeldi. Ama önemli olan geçen sezonu konuşmak değil. Bunu devam ettirmek, daha önemli sakatlıksız, kazasız, belasız aynı reaksiyonu göstermek” dedi.

“Aykut Kocaman'ın çok büyük etkisi oldu”

Başakşehir'de devam etmesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın büyük bir etkisi olduğunu ifade eden Muhammet Demir, “Bence çok büyük etkisi oldu. Yani farklı düşünceye hareket etmemi çok sağladı Aykut hoca. Çok sağ olsun. Çok etken oldu bende. Onun bu görüşlerine karşılık vermek istiyorum ve çok çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“Her mevkide verimli olabilirim”

Başakşehir'de oynayacağı mevki ile alakalı Aykut Kocaman ile bir görüşme yapmadıklarını belirten Demir, “Detaylı şekilde konuşmadık ama illaki beni veya başkasını düşünebilir. Nerede düşünürse düşünsün daha verimli olabilirim. Gençken biraz daha kapalı biriydim. Ama şuan gayet açık, geride de önde de kalabilirim. Pozisyon anlamında hoca nereye koyarsa koysun sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum” diye konuştu.

“Milli takımdan dolayı hayal kırıklığı yaşadım”‘Milli takıma seçilmemesi ile ilgili haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?’ Sorusuna cevap veren Demir, “Haksızlık gibi şeyler söylemek ağır kaçar ama tabi hayal kırıklığı yaşadım, kim yaşamaz ki böyle bir sezondan sonra. Orada olmayı çok isterdim, ülkeme faydalı olmayı çok isterdim. Bunu eleştirmek hem bana düşmez hem de doğru bulmuyorum. Tercihi bu şekilde yapmışlar. Artık bir dahaki milli takım maçlarına, kamplara diyorum” diye cevap verirken, Demir ayrıca, “Burak Yılmazla her zaman iyi bir ikili olabilirdik” cevabını verdi.