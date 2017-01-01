Haber: Esra ÖZTÜRK

D Grubu'nda 2 maçı kalan ve 4 puanda olan Boluspor, Kayserispor ile birlikte gruptan çıkma ihtimali olan 2 takımdan biri konumunda. Boluspor kalan 2 maçı kazanması halinde diğer maçların sonuçlarına bakılmadan gruptan çıkmış olacak. Boluspor kalan 2 maçta 4 puan alması halinde ise Kayserispor'un kaybedeceği puanları bekleyecek. Boluspor Kayserispor'u yenerse, Kayserispor 'un evinde Beşiktaş'a takılması durumunda, Darıca ile berabere bile kalsa gruptan çıkacak. D Grubunu ilk 2 sırada bitiren takım C Grubu'nda ilk 2 sırayı alması beklenen Fenerbahçe veya Gençlerbirliği ile çapraz eşleşecek. İşte D Grubu'nda kalan maçların programı şöyle:

18 Ocak Çarşamba

Boluspor-Kayserispor

Beşiktaş A.Ş.-Darıca Gençlerbirliği

25 Ocak Çarşamba

Kayserispor-Beşiktaş A.Ş.