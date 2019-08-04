Muhtemel rakipler belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

8 TAKIM ÜST LİGDEN DÜŞTÜ

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Spor Toto BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 82'si geçen sezon Spor Toto BAL'da yer alan takımlardan, 63'ü yerel liglerden Spor Toto BAL'a yükselen takımlardan, 1'i FIFA Disiplin Kurulu kararıyla olmak üzere 8'i geçen sezon TFF 3.Lig'den düşen takımlardan oluşuyor.

21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

29 Temmuz - 16 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak 1. Saha Denetimi ve 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak 2.Saha Denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, grup kuraları çekilecek. Bölgesel Amatör Lig’de 2019-2020 futbol sezonu 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde başlayacak. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri arasında İstanbul ilinden 13 takım, İzmir ilinden 7 takım yer alacak. Edirne ilinden 2, Bilecik ilinden bir takım yer alacak.

İSTANBUL: Çengelköy A.Ş, Maltepespor, Sultangazispor, Yeşilköyspor, Beşyüzevler, Küçük Yalı Yelken, Arnavutköy Bld., Atlasspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Ortaköyspor, Vefaspor, Bağcılar, Alibeyköy

İZMİR: Çiğli Bld., Aliağa A.Ş.,Torbalıspor, B. Yeşilova, İzmirspor, Bucaspor, Bergama Bld.

BALIKESİR: Ayvalıkgücü Bld., Bigadiç Bld.,Gönen Bld.

BİLECİK: B.Vitraspor

BOLU: Göynük Bld.

BURSA: Zaferspor, Yıldırımspor, Gülbahçespor, Yenişehir Bld.

EDİRNE: Edirnespor, Uzunköprü

KOCAELİ: B.Doğantepe, Çayırovaspor, Karamürsel, İ.Kullar 1975, Gebzespor

KONYA: Akşehirspor, Sarayönü Bld.,Konya Ereğli

KÜTAHYA: T. Linyit, Bld.Kütahya

MANİSA: Salihli Bld, M. Sanayi, Yunus Emre Bld

SAKARYA: Hendekspor, Pamukova 1968, Arifiye Kalaycı

TEKİRDAĞ: Tekirdağspor, Çerkezköy 1911 Doğan

YALOVA: Yalova Kadıköy, Yalovaspor

DÜZCE: Çilimli Bld., Beyköy Bld.