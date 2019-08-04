Muhtemel rakipler belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi
8 TAKIM ÜST LİGDEN DÜŞTÜ
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Spor Toto BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 82'si geçen sezon Spor Toto BAL'da yer alan takımlardan, 63'ü yerel liglerden Spor Toto BAL'a yükselen takımlardan, 1'i FIFA Disiplin Kurulu kararıyla olmak üzere 8'i geçen sezon TFF 3.Lig'den düşen takımlardan oluşuyor.
21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK
29 Temmuz - 16 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak 1. Saha Denetimi ve 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak 2.Saha Denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, grup kuraları çekilecek. Bölgesel Amatör Lig’de 2019-2020 futbol sezonu 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde başlayacak. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri arasında İstanbul ilinden 13 takım, İzmir ilinden 7 takım yer alacak. Edirne ilinden 2, Bilecik ilinden bir takım yer alacak.
İSTANBUL: Çengelköy A.Ş, Maltepespor, Sultangazispor, Yeşilköyspor, Beşyüzevler, Küçük Yalı Yelken, Arnavutköy Bld., Atlasspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Ortaköyspor, Vefaspor, Bağcılar, Alibeyköy
İZMİR: Çiğli Bld., Aliağa A.Ş.,Torbalıspor, B. Yeşilova, İzmirspor, Bucaspor, Bergama Bld.
BALIKESİR: Ayvalıkgücü Bld., Bigadiç Bld.,Gönen Bld.
BİLECİK: B.Vitraspor
BOLU: Göynük Bld.
BURSA: Zaferspor, Yıldırımspor, Gülbahçespor, Yenişehir Bld.
EDİRNE: Edirnespor, Uzunköprü
KOCAELİ: B.Doğantepe, Çayırovaspor, Karamürsel, İ.Kullar 1975, Gebzespor
KONYA: Akşehirspor, Sarayönü Bld.,Konya Ereğli
KÜTAHYA: T. Linyit, Bld.Kütahya
MANİSA: Salihli Bld, M. Sanayi, Yunus Emre Bld
SAKARYA: Hendekspor, Pamukova 1968, Arifiye Kalaycı
TEKİRDAĞ: Tekirdağspor, Çerkezköy 1911 Doğan
YALOVA: Yalova Kadıköy, Yalovaspor
DÜZCE: Çilimli Bld., Beyköy Bld.