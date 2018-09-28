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28 Eylül 2018 Cuma
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    • Murat Cavcav’dan Gençlerbirliği’ne nazar duası

    Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçı da kazanan Gençlerbirliği Kulübünün başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın çok iyi gittiğini belirterek, "Allah takımımızı nazarlardan korusun." Dedi.

    28 Eylül 2018 Cuma 13:11
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    Murat Cavcav’dan Gençlerbirliği’ne nazar duası

    HABER:Gökhan Aksoy

    Spor Toto Süper Lig'de 29 yıl kesintisiz mücadele ettikten sonra onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto 1. Lig'e düşen başkent kulübünün başkanı Murat Cavcav değerlendirmelerde bulundu.

    Gençlerbirliği'nin büyük camia olduğunu ifade eden Cavcav, "Yaptığımız transferlerle 1. Lig'e göre bir kadro oluşturmaya alıştık. Futbolcu arkadaşlarımız büyük özveriyle sahada mücadele ediyor. Elbette kolay değil, Süper Lig'den düşmek çok zor. Futbolcuların motivasyonu çok zor ama teknik ekip ve biz yöneticiler elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

    Kırmızı-siyahlı takıma güveninin "sonsuz" olduğunu dile getiren Cavcav, "Yöneticiler olarak bizim takıma güvenimiz sonsuz. Başarıların devamının geleceğinden adımız gibi eminiz." şeklinde konuştu.

    "SÖZERİ DOĞRU KARAR"

    Başkent kulübünde aile ortamı oluştuğuna vurgu yapan Murat Cavcav, "Camia, yönetim, futbolcu kadrosu, herkes sonuçlardan çok mutlu. Burada arkadaşlık gayet güzel, aile ortamı var." dedi.

    Teknik direktör Ümit Özat ile yolları ayırdıktan sonra takımın emanet edildiği Erkan Sözeri'nin futbolculuğunda uzun yıllar kırmızı-siyahlı formayı giydiğini hatırlatan Cavcav, şunları söyledi: "Hocamızdan memnunuz, yardımcılar çok iyi. Erkan hoca senelerce Gençlerbirliği'nde futbol oynamış değerli bir arkadaşımız. Kendisini uygun gördük ve takımın başına getirdik. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Allah takımımızı nazarlardan korusun. Kupada Bergama Belediyespor, ligde Afyonspor ve Altay ile oynayacağız, sonrasında milli maç arası olacak. İyi gidiyoruz, daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Sakatlık nedeniyle oynayamayan bazı arkadaşlarımız var. Onlar da hazır olup takımdaki yerlerini alınca daha iyi bir Gençlerbirliği izleme imkanı bulacağız."

    "BİZZAT KENDİM DE GÖREBİLİYORUM"

    Kırmızı-siyahlı kulüpte her şeyin yolunda gittiğini aktaran Cavcav, "İnşallah Gençlerbirliği sezon sonunda layık olduğu lige çıkacak. Bu güveni bizzat sahada kendim de görebiliyorum." diye konuştu.

    Sezonun 34 haftalık uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti: "Bu uzun sürecin sadece 6 haftasını tamamladık. Süper Lig ile 1. Lig'de oynanan futbol arasında çok fark var. İnşallah her şeyin üstesinden gelerek, birlik ve beraberliği koruyarak başaracağız. Bir aksilik olmazsa Gençlerbirliği sezonun sonunda layık olduğu lige çıkacaktır. Bundan şüphemiz yok."

    "BİTİNCE ERYAMAN'A GEÇERİZ"

    Murat Cavcav, Eryaman Stadı'nın yapımının tamamlanmasını beklediklerini belirterek, "Eryaman Stadı bitinceye kadar Osmanlı Stadı'nda 3 takım oynayacağız gibi gözüküyor." dedi.Osmanlı Stadı'nı MKE Ankaragücü ve Osmanlıspor ile kullandıklarına dikkati çeken Cavcav, "Milli maç arasında bakıma aldılar. Kolay değil bir sahada 3 takımın oynaması. Eryaman'da yapımı süren stadın bitimini bekliyoruz." diye konuştu.

    Eryaman'da yapılan stadın ne zaman biteceğine dair bir bilgilerinin olmadığını dile getiren Cavcav, "Eryaman'ı bekliyoruz. Ne zaman biteceğine dair net bir şey söylememiz mümkün değil. Bitince Eryaman'a geçeriz. Bitinceye kadar Osmanlı Stadı'nda 3 takım oynayacağız gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

    TAKIMIN AĞABEYİ SELÇUK ŞAHİN

    Murat Cavcav, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da uzun yıllar forma giyen Selçuk Şahin'in kırmızı-siyahlı takıma ağabeylik yaptığını söyledi.

    Tecrübeli futbolcunun daha önce de Gençlerbirliği formasını giydiğini hatırlatan Murat Cavcav, şöyle devam etti: "Bizden sonra Göztepe'ye gitti. Tekrar çağırdık. Selçuk, oynasa da oynamasa da bir ağabey olarak her zaman takımın başında. Selçuk, yıllarca Fenerbahçe de milli takımda oynamış tam bir profesyonel, çok düzgün bir karakter, oyuncuların ağabeyi."

    Kırmızı-siyahlı taraftarların takımı yalnız bırakmadığını kaydeden Cavcav, "Eksik olmasınlar. Onlara her zaman ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligde, Oynadığı

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