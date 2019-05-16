Murat Elmacı Aday Kadroda

Haber: Esra Öztürk
Aday kadroya davet edilen oyuncular 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da, Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak. U14 Milli Takımı'nın Gürcistan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mehmet Nedim Durak (Adana Demirspor), Ferhan Çiçek (Beşiktaş A.Ş.)
Defans: Arda Efe Akkurt (Beşiktaş A.Ş.), Murat Elmacı (Boluspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Umut Okol (Galatasaray A.Ş.), Arda Kılıç (Giresunspor), Atalay Çayırlı (Göztepe A.Ş.), Ahmet Necat Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Aslan Atay (Fenerbahçe A.Ş.)
Orta Saha: Buğra Yıldırım (Atiker Konyaspor), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Aydın (Bucaspor), Berkay Atay (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Mahir Oral (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Berkay Çakıcı (Göztepe A.Ş.), İsmail Yardımcı (Gençlerbirliği), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK)
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Güngör Şahinkaya
Maç Programı
26 Mayıs Pazar
18.00: Gürcistan-Türkiye
28 Mayıs Salı
18.00: Gürcistan-TürkiyeGüncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2019, 11:29