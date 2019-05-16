Murat Elmacı Aday Kadroda

U14 Milli Takımımızın 26-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Gürcistan'da, Gürcistan U14 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Bolusporlu Murat Elmacı da kadroda yer buldu.

Murat Elmacı Aday Kadroda

Haber: Esra Öztürk

Aday kadroya davet edilen oyuncular 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da, Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak. U14 Milli Takımı'nın Gürcistan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mehmet Nedim Durak (Adana Demirspor), Ferhan Çiçek (Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Arda Efe Akkurt (Beşiktaş A.Ş.), Murat Elmacı (Boluspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Umut Okol (Galatasaray A.Ş.), Arda Kılıç (Giresunspor), Atalay Çayırlı (Göztepe A.Ş.), Ahmet Necat Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Aslan Atay (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: Buğra Yıldırım (Atiker Konyaspor), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Aydın (Bucaspor), Berkay Atay (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Mahir Oral (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Berkay Çakıcı (Göztepe A.Ş.), İsmail Yardımcı (Gençlerbirliği), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Güngör Şahinkaya

Maç Programı

26 Mayıs Pazar

18.00: Gürcistan-Türkiye

28 Mayıs Salı

18.00: Gürcistan-Türkiye

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2019, 11:29
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
U13 Ligi’nde Heyecan Başladı
U13 Ligi’nde Heyecan Başladı
  1. Spor

banner129