Murat Elmacı Yine Milli

Haber: Aysun Beykoz

U14 Milli Futbol Takımının 26-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Gürcistan'da, Gürcistan U14 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Güngör Şahinkaya tarafından aday kadroya Atiker Konyaspor’dan Buğra Yıldırım da çağrıldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da, Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplandılar.

U14 MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU

KALECİLER: Mehmet Nedim Durak (Adana Demirspor), Ferhan Çiçek (Beşiktaş)

DEFANS: Arda Efe Akkurt (Beşiktaş), Murat Elmacı (Boluspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Umut Okol (Galatasaray), Arda Kılıç (Giresunspor), Atalay Çayırlı (Göztepe), Ahmet Necat Aydın (Fenerbahçe), Aslan Atay (Fenerbahçe)

ORTA SAHA: Buğra Yıldırım (Atiker Konyaspor), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Berkay Kençtemur (Beşiktaş), Yusuf Aydın (Bucaspor), Berkay Atay (Galatasaray), Emirhan Kayar (Galatasaray), Mahir Oral (Fenerbahçe), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

FORVET: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mehmet Berkay Çakıcı (Göztepe), İsmail Yardımcı (Gençlerbirliği), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK)