Giresunspor, yarım sezon boyunca Boluspor forması giyen Murat Gürbüzerol’u renklerine kattı. En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da forma giyen sağkanat ve forvet oyuncusu MuratGürbüzerol’u renklerine kattı. Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada Murat Gürbüz ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını belirtti.Öğle saatlerinde Giresun’a gelen 29 yaşındaki futbolcu, Başkan Mustafa Temel Bozbağ ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan teklifi kabul etti ve resmen Çotanak oldu. Murat ile yapılan anlaşmanın bir buçuk yıllık olduğu belirtildi. Murat, daha önce Manisaspor, Akhisarspor, Zeytinburnuspor, Balıkesir Baltok, Boluspor ve Samsunspor takımlarında da forma giydi. Süper Ligde 7, TFF 1.

Ligde 201, TFF 2. Ligde ise 40 maça çıkan Murat, 2. Ligde 19, 1. Ligde ise 27

gole imza attı. Kadrosunu Muhammet Reis, Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Şahin'le güçlendiren Çotanaklar'ın, ara transfer dönemindeki 5. transferini de tecrübeli oyuncuyla gerçekleştirdi..