Murat Sancak görevi bırakacağını açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından, başkanlık görevini bırakacağını duyurdu.

Murat Sancak görevi bırakacağını açıkladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından, faal olarak sürdürdüğü başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.

Akşam saatlerinde, kendisine transferlerden dolayı tepki gösteren bir kesimin fikirlerini öğrenmeye yönelik paylaşımlarda bulunan Sancak, görevi bırakacağını şu sözlerle duyurdu:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, ben yönetilmem, yönetirim demiştim ancak çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl bağışımı yapacağım. Yarın atayacağım başkanvekili bizi kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum, Demirspor'a sahip çıkın. Hakkınızı helal edin."

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