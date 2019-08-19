Murat Yolcu, Yalova’da

Haber: Birol Ertunç

Konya basketboluna sporcu ve antrenör olarak hizmet verip, gönüllere giren Murat Yolcu yeni sezonda Yalova ekibinin başarısı için ter dökecek Artvin Belediyesi’nin haklarını alarak 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi (TBL)’de yer alacak Semt77 Yalovaspor Basketbol takımı, 3 sezondur Bolu Belediyespor’u çalıştıran Murat Yolcu ile anlaştı. 1978 doğumlu olan Murat Yolcu, oyunculuk kariyeri boyunca Ülkerspor, TED Kolejliler, Tekelspor, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Torku Konyaspor (Selçuk Üniversitesi), Tire Belediyesi, Başkentspor, Göztepe formalarını giydi. Antrenörlükteki ilk deneyimini 2014-2015 sezonunda Konya’da yaşayan Yolcu, 2016-2017 sezonundan itibaren Bolu Belediyespor’un başantrenörlüğünü üstleniyordu.