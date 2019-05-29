Muratlı U14 Milliler Mağlup

Haber: Birol Ertunç

Gürcistan'da oynanan karşılaşmada, Milli Takımımızın gollerini 3. ve 10. dakikalarda Semih Kılıçsoy kaydederken, Gürcistan U15 Milli Takımı'nın gollerini 56. ve 64. dakikalarda Luka Tsulukidze ve 20.dakikada Luka Jatchvliani attı. Bolusporlu Murat Elmacı ise ilk onbirde sahaya çıkarken 36'ıncı dakikada yerini İsmail Yardımcı'ya bıraktı.

U14 Milli Takımımız, Gürcistan U15 Milli Takımı ile 26 Mayıs Pazar günü oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetmişti.

Stat: Technical Center Basa

Hakemler: George Vadachkoria, Davit Chigogidze, Giorgi Elikashvili, Aleko Aptsiauri

Gürcistan: Mikheil Makatsaria, Mukhran Bagrationi (Dk.42 Giorgi Pirtakhia), Luka Ochigava, Nikoloz Gogebashvili, Tchabuki Labadze (Dk.47 Luka Tsulukidze), Nikoloz Davrashelidze (Dk.51 Giorgi Khabuliani), Giorgi Meskhi (Dk.42 Saba Siordia), Luka Jatchvliani, Luka Daseni (Dk.36 Beka Khimshiashvili), Merab Chopikashvili, Luka Janashia

Türkiye: Mehmet Nedim Durak (Dk.36 Ferhan Çiçek), Murat Elmacı (Dk.36 İsmail Yardımcı), Ali Turap Bülbül (Dk.70 Arda Efe Akkurt), Arda Kılıç (Dk.68 Atalay Çayırlı), Ahmet Necat Aydın (Dk.68 Arda Berk Özüarap), Aslan Atay (Dk.68 Umut Okol), Buğra Yıldırım (Dk.44 Berkay Atay), Berkay Kençtemur (Dk.33 Emirhan Kayar), Muhammed Eren Arıkan (Dk.53 Yusuf Aydın), Semih Kılıçsoy (Dk.68 Mahir Oral), Batuhan Çelik (Dk.47 Mehmet Berkay Çakıcı)

U14 Milli Takımı'nın Gürcistan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Mehmet Nedim Durak (Adana Demirspor), Ferhan Çiçek (Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Arda Efe Akkurt (Beşiktaş A.Ş.), Murat Elmacı (Boluspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Umut Okol (Galatasaray A.Ş.), Arda Kılıç (Giresunspor), Atalay Çayırlı (Göztepe A.Ş.), Ahmet Necat Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Aslan Atay (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: Buğra Yıldırım (Atiker Konyaspor), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Aydın (Bucaspor), Berkay Atay (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Mahir Oral (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Berkay Çakıcı (Göztepe A.Ş.), İsmail Yardımcı (Gençlerbirliği), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Güngör Şahinkaya

U14 Milli Takımımız, Gürcistan U15 Milli Takımı ile oynadığı ikinci hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu. Mücadele Bolusporlu Murat Elmacı ilk onbirde yer buldu.

Haber: Birol Ertunç

Gürcistan'da oynanan karşılaşmada, Milli Takımımızın gollerini 3. ve 10. dakikalarda Semih Kılıçsoy kaydederken, Gürcistan U15 Milli Takımı'nın gollerini 56. ve 64. dakikalarda Luka Tsulukidze ve 20.dakikada Luka Jatchvliani attı. Bolusporlu Murat Elmacı ise ilk onbirde sahaya çıkarken 36'ıncı dakikada yerini İsmail Yardımcı'ya bıraktı.

U14 Milli Takımımız, Gürcistan U15 Milli Takımı ile 26 Mayıs Pazar günü oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetmişti.

Stat: Technical Center Basa

Hakemler: George Vadachkoria, Davit Chigogidze, Giorgi Elikashvili, Aleko Aptsiauri

Gürcistan: Mikheil Makatsaria, Mukhran Bagrationi (Dk.42 Giorgi Pirtakhia), Luka Ochigava, Nikoloz Gogebashvili, Tchabuki Labadze (Dk.47 Luka Tsulukidze), Nikoloz Davrashelidze (Dk.51 Giorgi Khabuliani), Giorgi Meskhi (Dk.42 Saba Siordia), Luka Jatchvliani, Luka Daseni (Dk.36 Beka Khimshiashvili), Merab Chopikashvili, Luka Janashia

Türkiye: Mehmet Nedim Durak (Dk.36 Ferhan Çiçek), Murat Elmacı (Dk.36 İsmail Yardımcı), Ali Turap Bülbül (Dk.70 Arda Efe Akkurt), Arda Kılıç (Dk.68 Atalay Çayırlı), Ahmet Necat Aydın (Dk.68 Arda Berk Özüarap), Aslan Atay (Dk.68 Umut Okol), Buğra Yıldırım (Dk.44 Berkay Atay), Berkay Kençtemur (Dk.33 Emirhan Kayar), Muhammed Eren Arıkan (Dk.53 Yusuf Aydın), Semih Kılıçsoy (Dk.68 Mahir Oral), Batuhan Çelik (Dk.47 Mehmet Berkay Çakıcı)

U14 Milli Takımı'nın Gürcistan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Mehmet Nedim Durak (Adana Demirspor), Ferhan Çiçek (Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Arda Efe Akkurt (Beşiktaş A.Ş.), Murat Elmacı (Boluspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Umut Okol (Galatasaray A.Ş.), Arda Kılıç (Giresunspor), Atalay Çayırlı (Göztepe A.Ş.), Ahmet Necat Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Aslan Atay (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: Buğra Yıldırım (Atiker Konyaspor), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Aydın (Bucaspor), Berkay Atay (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Mahir Oral (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Berkay Çakıcı (Göztepe A.Ş.), İsmail Yardımcı (Gençlerbirliği), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Güngör Şahinkaya