Müsabakalar Mart Ayına Ertelendi

Haber: Esra Öztürk

Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evi’nde yapılacak olan yarışmaya son başvuru tarihinin 8 Mart 2019 saat 17:00 olduğu açıklandı. Yarışmada oynanacak sistem katılımcı takım sayısına göre belirlenecek. Yarışma 45 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacak. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve program Yarışma Yönergesinde ve Satranç Branş Talimatında yer alıyor.

Yarışmaya Katılım Ve Başvuru Şartları:

*Yarışmaya https://okulsporbilgi.gsb.gov.tr adresinden düzenlenmiş 2018-2019 yılı vizesi yapılmış, 2012 ve öncesinde doğan sporcular ve Bolu Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı okullar katılabilecek.

*Başvurularda; sporcunun adı soyadı, doğum tarihi (gün, ay yıl), TC. Kimlik Numarası, (varsa) UKD, (varsa) ELO puanı ile FIDE ID kodunun, ayrıca telefon numarasının eksiksiz olarak bulunması zorunlu. Geç kayıt veya eksik bilgiden kaynaklanacak hak kayıplarından başvuru sahipleri sorumlu olacak.

*Başvurularda online sistem açıldı. Okulların başvurlarını; //okuldasatranc.tsf.org.tr/turnuva_kayit.php?yID=14#basvuru adresinden yapmaları gerekiyor.

*Tüm katılımcıların kayıt kontrol işlemini Teknik Toplantı öncesi tamamlamaları gerekiyor.

*Yarışmalar; Miniklerde ve Küçüklerde mahalli; Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde ise mahalli, grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde, genel ve kız okul takımları arasında yapılacak.

*Yarışmalarda okul takımlarının 4 asil ve en fazla 2 yedek sporcudan oluşturdukları genel (erkek veya karma ) ve kız okul takımları olmak üzere 8 farklı kategoride yarışacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 16:43