Haber: Esra Öztürk

Protokol, iş adamları, siyasetçiler, hakemler ve ilimizi tanınan simaları arasında yer alan isimlerin şehitler için mücadele ettiği dostluk maçını eski hakem Ramazan Musluk yönetti. TFFHGD Bolu Şube Başkanlığı ve Gözlemcilik görevini de yürüten Musluk hakemliği bıraktıktan tam 17 yıl sonra yeniden Bolu Atatürk Stadyumu çimlerine ayak basan Musluk’un oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi. Musluk dostluk maçında bazı pozisyonları görmezden gelerek mücadelenin daha da renkli geçmesine katkı sağladı.