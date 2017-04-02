Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da hakemlerin patronu konumunda olan Ramazan Musluk aynı zamanda ulusal müsabakalarda da gözlemcilik görevini başarı ile yürütmeye devam ediyor. Ramazan Musluk son olarak Kardemir Karabükspor ile Fenerbahçe arasında Karabük Eskipazar sahasında haftasonunda oynanan U-21 maçında gözlemci olarak görev yaptı. Diğer taraftan 3.Lig 1.Grupta oynanan Anagold 24 Erzincanspor-Marmarissspor maçında Bolu Bölgesi hakemi Can Durgut ise 4.hakem olarak görev yaptı.

Milli sporcumuz ise kampta

Ramazan Musluk’un kızı Sıla Musluk’ta babasının izinden başarılı bir şekilde yola devam ediyor. Milli sporcumuz 2-6 Nisan tarihleri arasında Bolu’da gerçekleşmekte olan Trampolin Cimnastik Milli Takım Hazırlık Kampı’nda yerini aldı. Başarılı milli sporcumuz ülkemizin gelecek vaad eden en önemli sporcularından birisi olarak görülüyor.