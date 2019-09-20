Musluk ve Doğansoy’a Görev

Bolulu hakem ve gözlemcilere ulusal maçlarda görev verilmeye devam ediyor. Gözlemci Ramazan Musluk ve hakem Koray Doğansoy hafta sonu maçlarında görev alacak.

Musluk ve Doğansoy’a Görev

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak TFFHGD Bolu Şubesi’nden yapılan açıklama şöyle: “22 Eylül Pazar Günü Oynanacak Olan Spor Toto Bal Ligi Karşılaşması Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor müsabakasında İl Hakem Kurulu Başkanımız ve Bölgesel Gözlemcimiz Ramazan Musluk Görev alacaktır. 22 Eylül Pazar günü oynanacak olan Spor Toto Bal Ligi Karşılaşması Pamukova 1968 Spor-Beyoğlu Yeniçarşıspor Müsabakasında Bölgesel Yardımcı Hakemimiz Koray Doğansoy Görev alacaktır. Kendilerine ve hakem triolarına başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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