Musluk ve Doğansoy’a Görev

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak TFFHGD Bolu Şubesi’nden yapılan açıklama şöyle: “22 Eylül Pazar Günü Oynanacak Olan Spor Toto Bal Ligi Karşılaşması Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor müsabakasında İl Hakem Kurulu Başkanımız ve Bölgesel Gözlemcimiz Ramazan Musluk Görev alacaktır. 22 Eylül Pazar günü oynanacak olan Spor Toto Bal Ligi Karşılaşması Pamukova 1968 Spor-Beyoğlu Yeniçarşıspor Müsabakasında Bölgesel Yardımcı Hakemimiz Koray Doğansoy Görev alacaktır. Kendilerine ve hakem triolarına başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.