Mustafa Allar’dan Sivasspor kampına ziyaret



Haber: Uğur Balaban

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Turçin ile birlikte Sivasspor’un kampını ziyaret ettiler.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde oksijen deposu olan Gerede Esentepe’de bulunan otelde yeni sezon hazırlıkları için kampa girdi. İlçenin turizmi için çalışan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın gayretleri sonucu tekrar faaliyete giren Esentepe Otel geçtiğimiz yıllardaki gibi yeniden Süper Lig ekiplerini ağırlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl İstanbul BaşakşehirFK’yı ağırlayan Esentepe Otel, bu yıl Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek olan Sivasspor’u ağırlıyor.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’İlçemizin gözbebeği, doğa harikası Esentepe'mize yeni sezon hazırlıkları kampı için gelen, Süper Lig'de mücadele eden 2021-2022 Yılı Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor takımı Teknik Direktörü Rıza Çalımbay hocamıza ve Sivasspor kafilesine AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Osman Boyraz ve Belediye Meclis Üyemiz Yılmaz Turçin ile hoşgeldiniz ziyaretinde bulunduk. Yeni sezonda hem lig hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Sivasspor takımının hazırlık kampının verimli geçmesini diliyor, yeni sezonda Süper Lig’de ve Avrupa’da başarılar diliyorum’’ dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay; “Gerede bildiğimiz ve her yıl kamp için tercih ettiğimiz bir bölge. Gerede’de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz, antrenmanlar için son derece uygun bir iklime sahip. Ziyaretlerinden ötürü Belediye Başkanımız Mustafa Allar’ave Milletvekilimize teşekkür ederim” dedi.