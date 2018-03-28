Haber: Semih Baykal

1 Mart-07 Nisan tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada Mustafa Cem BozkurtTürkiye U18 Basketbol Milli Takımımızın doktoru olarak görev yapacak. Konu ile ilgili Boluspor Kulübünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde; “Kulüp Doktorumuz Mustafa Cem Bozkurt, 31 Mart-07 Nisan tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada, Türkiye U18 Basketbol Milli Takımımızın doktoru olarak görev yapacak. U18 Basketbol Milli Takımımıza ve Kulüp Doktorumuz Mustafa Cem Bozkurt'a turnuvada başarılar dileriz”.