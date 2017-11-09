Haber: Semih BAYKAL

Boluspor’un sezon başında Adana Demirspor’dan transfer ettiği 29 yaşındaki Mustafa Durak, Adana'da Ayşe Zekiye Baçkır ile dünya evine girdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen nikah töreninde çiftin nikah şahitliklerini Adana Demirspor Eski Başkanı Sedat Sözlü ile Adana Büyükşehir Belediyesi Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Ertan Aşrak yaptı. Durak’ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu dile getiren Sedat Sözlü, “Kendisinin Adana’da yuva kurması gerçekten bizleri çok mutlu etti. ‘En büyük aşklar Adana’da başlar’ sözü gerçekten çok doğru. İnşallah genç kardeşlerimiz bir ömür boyu mutlu olurlar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Mustafa Durak ise Sedat Sözlü ve Ertan Aşrak başta olmak üzere nikah törenine katılan herkese teşekkür etti. Nikah sonrasında genç çifte Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kahve takımı ve imza attıkları kalem hediye edildi.