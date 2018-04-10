Boluspor ilk 6 için çıktığı Elazığ maçını rahat kazandı. Maçın başında isteksiz gibi görünen, motivasyon eksikliği sanılan Boluspor, ikinci yarıda Melih’in golleriyle sonuca ulaştı. Alınan bu sonuçla da, ilk 6 garanti oldu.

Matematiksel olarak ilk 2 şansımız devam ederken, beklentiyi yükseltmemek ve nazar değmesin diye ilk 6 demeyi tercih ediyorum.

Boluspor’u analiz ederken, iki yarıyı ayrı ayrı yazmak gerekir. 3 karşılaşma sonrası yeniden kadroya alınan Poepon, ilk 11 de yer verilmeyen Burak asan ve Akabueze…

Altınordu söylemiyle Bolulu futbolseverlere bir anda kendini sevdiren Sait hoca söylemiyle ters düşmeye devam ediyor! Buna alışacak mıyım bilemiyorum ama kendine olan güvenini sorgulaması gerekir. Her yıl yazdığım bir gerçek var ki, o da “kaybederken kazanma felsefesidir.”

Sait Hoca ligin gole en yakın adamını oturtup, santrafor diye ara transferde alınan genç oyuncuyu 18 kadrosuna almazsa, alt yapıdan gelerek çıkış yapan Burak Asan’ı oynatmayı düşünmezse, bu işin altında başka şeyler ararım. İlk aklıma gelen de, menajer oyunları mı var diye düşünceler başlar… Bunları şimdi yazıyorum çünkü yarın geç olmasın istiyorum…

Kendinden emin şekilde sahaya çıkan Boluspor’lu futbolcular, ilk yarıda ayakları yere basmaması, pozisyonu ve seyir zevki olmayan bir yarıyı izlettirdiler. 13. dakikada Arapi’nin mutlak hatasından kalemizde pozisyon verdik. % 100 golü Lamine kaçırdığı dakikalar şansın bizden yana olduğunu gösteriyordu! İyi kapanan Elazığ, fırsat vermemek, dakika çalmak için elinden gelen her şeyi yaptı. İlerleyen dakikalarda bu kez Diarra’nın hatasını yine Lamine laubali şekilde harcadı.

İkinci yarıda Boluspor’da her şeyini ortaya koyan Mustafa’nın dışında oyuncumuz olmadan oynadık. İlk yarıdaki gibi, sol kanatta, orta sahada ve sahanın en etkili oyuncusu Mustafa takımı ateşleyen, gol atıp kazanmak için çırpınmaya devam etti. Hırsı, azmi ve kazanma isteği ile sol kanattan gelen Mustafa’nın ortasına sahada görünmeyen Melih ayağının içiyle ağlara göndererek takımımızı 1-0 öne geçirdi. Oysa takımdan çıkacakların başında olan Melih, attığı gol ile takımını sırtladı. Sonrasında ara topunda attığı 2. gol ile de skoru tayin etti.

Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar’ın orta sahada yaptığı değişiklik, Boluspor’un kazanmasında ki en önemli etken oldu. Orta sahada tek başına mücadele eden, takımı sırtlayan ve ataklara imza atan Tatos oyundan çıkınca orta saha tamamen elimize geçti. Kalpar Hocanın bu inanılmaz değişikliği, Elazığ’ın kaybetmesini sağladı.

Aldığımız 3 puan ile 50 puana çıkmamız, ilk 6 için büyük bir avantajı sağladı. Bundan sonra alacağımız puanlar ile ilk 2 ya da garanti gibi olan ilk 6 hesaplarını yapmaya başladık. Adana, İstanbul, Eskişehir ve son olarak Denizli ile oynayacağımız maçlar takımın ve futbolcuların kaderini belirleyecek.

90 dakika takımı destekleyen şanlı taraftarımıza, sıfır hata ile maçı yöneten Hakem Zorbay Küçük ve ekibine, kazanarak bizi umutlandıran tüm futbolcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şansın ve puanların bizim olması dileğimle başarılar diliyorum.