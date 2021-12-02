"Mustafa Reşit Akçay istifasını sundu"

Haber: Okay Özcan

Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun, Menemenspor maçından sonra istifası gündeme gelen ve istifayı düşüneceğini söyleyen Mustafa Reşit Akçay ile ilgili, “Mustafa Hoca istifasını sundu, ben kabul etmedim. Uzun vadeli planlar yaptık. Geçen yıl zor şartlarda bu takımı şampiyon yapan hocamızla, bu sezonki birkaç puan kaybından dolayı yolları ayırmak doğru olmaz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Dünü unutmamak lazım”

Akçay'ın görevi başında olduğunu ifade eden Başkan Engin Koyun, "Takımlarda zaman zaman bu tür kaotik maçlar olabiliyor. Ama biz büyük bir camia olduğumuz için başarıya odaklıyız. Buradaki puan kaybı o gün endişeye sebep oldu. Ben inanıyorum takıma. Göreceksiniz ki bu takım hak ettiği yerlere bu ekiple gelecek. Her kötü gidişte hoca giderse, yönetim giderse yeni bir şeye çözüm olmaz. Bunların bir plan, program dahilinde olması gerektiğini düşünüyorum.

Sezona yönelik hedeflerimiz var. O yüzden sabırlı olmamız ve hocamıza güvenmemiz gerekiyor. Her seferinde hoca değişikliği hem kulüplere mali olarak zarar verir hem de plansızlık ortaya çıkarır. Mustafa Reşit Akçay’ın kalitesi tartışılır mı? Dünü unutmamak lazım. Dün en zor şartlardaki başarıları da hocamızla yaşadık” dedi.