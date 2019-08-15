Mustafa ve Gökhan’dan İmza

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Kulübü Karaçayır Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni ile kırmızı-beyazlılar, Adanaspor’da forma giyen Gökhan Sazdağı ve sözleşmesi biten eski futbolcusu Mustafa Durak ile 2’şer yıllık anlaşma sözleşme yaptı. Düzenlenen törende Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, yöneticiler ve basın mensupları hazır bulundu. Törende konuşan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı özellikle Gökhan Sazdağı transferinde Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül’ün kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek teşekkür etti. Gökhan ile çok cüzzi bir rakama anlaştıklarını belirten Çarıkcı, Mustafa Durak’ın da bu sene ve önümüzdeki sezon çok daha iyi seviyeye çıkacağına inandığını söyledi. ÇArıkcı transfer döneminin bitmesine yaklaşık 2 hafta kaldığını ve bu sürede bir sol bir de kaleci almak istediklerini belirterek, “Altyapıyı bundan sonra daha iyi takip edeceğim. Yabancı oyuncu transferi yerine altyapıdan isimler çıkarmak istiyoruz. Kırgız oyuncu Shukurov ile de sözleşme yaptık” dedi. Boluspor ile yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Durak ise,” Buraya gelen buradan ayrılamıyor. Boluspor ile sözleşme yenilediğim için mutluyum” dedi. Transferinin çok kısa sürede bittiğini söyleyen Gökhan Sazdağı ise eski kulüp başkanına ve Boluspor Kulübü’ne teşekkür ederek, “Şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 14:43