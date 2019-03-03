Mustafa Yıldırım Geredespor`da

Haber: Gönül Olutürk

Mustafa Yıldırım takımı ile ilk çalışmasını dün yaptı. Geredespor’un amatörde 8 maçı kaldı.

MUSTAFA YILDIRIM KİMDİR ?

1962 Düzce doğumlu Mustafa Yıldırım Beyköyspor, Kaynaşlıspor, Çilimlispor ve Burhaniyespor takımlarında amatör, Düzce Doğsanspor, Kastamonuspor’da profesyonel olarak futbol oynadıktan sonra, antrenörlük hayatına başladı. Burhaniyespor ile ilk antrenörlük deneyimini yaşayan Mustafa Yıldırım, Düzce Belediyespor’un ardından 2009-2010, 2010-2011 ,2014-2015 ve2015-2016 sezonlarında Beyköy Belediyespor, 2011-2012 futbol sezonunda Düzcespor ve 2013-2014 futbol sezonunda Safranboluspor’da görev aldı. Yıldırım 2017-2018 futbol sezonunda Elmacıkspor’da görev almıştı. Mustafa Yıldırım yaklaşık 5 yıl Düzce Öncü TV’de spor müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 12:04