Müthiş Centilmenlik Örneği

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak Aladağspor Kulübü’nden yayınlanan açıklamada,”Geçtiğimiz hafta oynadığımız Dörtdivan maçında attığı 4 golle lige hızlı başlayan forvet oyuncumuz aynı zamanda takım kaptanımız Ozan, Gerede sporla oynadığımız maçta ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmiş rakibin penaltı kullanmasına sebep olduğu pozisyon için fotoğraftaki açıklamayı yaptı. Arkadaşlarından özür dileyen haklarını helal etmelerini isteyen kaptanımızı bu alçak gönüllülüğünden dolayı kutluyoruz. Sadece Futbolcu yetiştirmiyoruz sporcunun efendisini zekisini yetiştiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.