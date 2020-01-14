pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort pendik escort megasportsfan.com

Müthiş Centilmenlik Örneği

Dörtdivanspor maçında takımına haksız penaltı kazandırdığı itiraf eden Aladağsporlu Ozan rakip takımdan özür dileyerek helallik istedi. Ozan centilmenliği ile takdir topladı.

Müthiş Centilmenlik Örneği

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak Aladağspor Kulübü’nden yayınlanan açıklamada,”Geçtiğimiz hafta oynadığımız Dörtdivan maçında attığı 4 golle lige hızlı başlayan forvet oyuncumuz aynı zamanda takım kaptanımız Ozan, Gerede sporla oynadığımız maçta ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmiş rakibin penaltı kullanmasına sebep olduğu pozisyon için fotoğraftaki açıklamayı yaptı. Arkadaşlarından özür dileyen haklarını helal etmelerini isteyen kaptanımızı bu alçak gönüllülüğünden dolayı kutluyoruz. Sadece Futbolcu yetiştirmiyoruz sporcunun efendisini zekisini yetiştiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
129 adet sikke ele geçirildi
129 adet sikke ele geçirildi
  1. Bolu

banner133

banner129