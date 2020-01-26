Müthiş Geri Dönüş

Haber: Volkan Yılmaz

Mücadelenin golleri 23.dakikada Tayyip, 47.dakikada Ausman ve 86.dakikada Delarge ve 90.dakikada Burak’tan geldi. Boluspor’da bu maçla beraber ligde kalma adına umutlandı.

Stadyum: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

Adana Demirspor: Muhammed, Tayyip, Adil, Okan, Traore (84.dk.Sinan), Aias, Volkan, Hasan (78.dk.Tevfik), Erkan, Rassoul, Pa Dibba (69.dk.Mehmet Akyüz)

Boluspor: Mosquera, Adilehou, Cumali, Melih (57.dk.Gökhan), Seth (60.dk.Delarge), Arif, Haliloviç (78.dk.Emre), Hayrullah, Burak, Mustafa, Poepon

Goller: 23.dk.Tayyip, 47.dk.Ausman (Adana Demirspor) – 86.dk.Delarge, 90.dk.Burak (Boluspor)

Sarı Kartlar: 89.dk.Volkan (Adana Demirspor) - 35.dk.Haliloviç, 41.dk.Burak (Boluspor)

Maçtan önce Elazığ-Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Oyuncular maça siyah bant ile çıktı.

Maçtan Dakikalar

16.dakika: Erkan ceza sahasına çıkardı, Pa Dibba vurdu, Boluspor savunmasına çarpan top kornere gitti.

22.dakika: Pa Dibba çıkardı, Hayrullah’ın ters vuruşunu Mosquera son anda kornere çeldi.

23.dakika (GOl): Kullanılan köşe atışına Tayyip 4 savunma oyuncusu arasından yükseldi ve takımı öne geçirdi: 1-0.

47.dakika (GOL): Volkan Şen’in ara pasında kaleci Mosquera ile karşı karşıya kalan Ausman yerden bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

57.dakika: Pa Dibba vurdu, kaleci Mosquera mükemmel kurtardı.

67.dakika: Frikik atışın Gökhan kullandı, kaleci son anda kornere çeldi.

70.dakika: Savunma arkasına Volkan Şen sarktı, net pozisyonda Mosquera başarılıydı.

72.dakika: Mosquera net bir pozisyonu daha engelledi.

73.dakika: Ausman sert vurdu, kaleci Mosquera topu rahatlıkla karşıladı.

77.dakika: Mehmet Akyüz çaprazdan sert vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

81.dakika: Mehmet Akyüz kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok kötü vurdu, üstten auta gitti.

86.dakika (GOOLL): Mustafa Durak’ın pasıyla buluşan Delarge güzel bir aşırtmayla farkı 1’e indirdi: 2-1.

90.dakika: Mehmet Akyüz Mosquera ile karşı karşıya kaldı. Boluspor kalecisi yine başarılıydı. Poepon sakatlanınca 3 değişiklik hakkını kullanan Boluspor uzatma anlarını 10 kişi oynadı.

90.dakika (GOOLL): Kullanılan frikikte seken topa kafayı vuran Burak Boluspor’a eşitliği getirdi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle noktalandı.