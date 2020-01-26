Müthiş Geri Dönüş

Haber: Volkan Yılmaz
Mücadelenin golleri 23.dakikada Tayyip, 47.dakikada Ausman ve 86.dakikada Delarge ve 90.dakikada Burak’tan geldi. Boluspor’da bu maçla beraber ligde kalma adına umutlandı.
Stadyum: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral
Adana Demirspor: Muhammed, Tayyip, Adil, Okan, Traore (84.dk.Sinan), Aias, Volkan, Hasan (78.dk.Tevfik), Erkan, Rassoul, Pa Dibba (69.dk.Mehmet Akyüz)
Boluspor: Mosquera, Adilehou, Cumali, Melih (57.dk.Gökhan), Seth (60.dk.Delarge), Arif, Haliloviç (78.dk.Emre), Hayrullah, Burak, Mustafa, Poepon
Goller: 23.dk.Tayyip, 47.dk.Ausman (Adana Demirspor) – 86.dk.Delarge, 90.dk.Burak (Boluspor)
Sarı Kartlar: 89.dk.Volkan (Adana Demirspor) - 35.dk.Haliloviç, 41.dk.Burak (Boluspor)
Maçtan önce Elazığ-Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Oyuncular maça siyah bant ile çıktı.
Maçtan Dakikalar
16.dakika: Erkan ceza sahasına çıkardı, Pa Dibba vurdu, Boluspor savunmasına çarpan top kornere gitti.
22.dakika: Pa Dibba çıkardı, Hayrullah’ın ters vuruşunu Mosquera son anda kornere çeldi.
23.dakika (GOl): Kullanılan köşe atışına Tayyip 4 savunma oyuncusu arasından yükseldi ve takımı öne geçirdi: 1-0.
47.dakika (GOL): Volkan Şen’in ara pasında kaleci Mosquera ile karşı karşıya kalan Ausman yerden bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.
57.dakika: Pa Dibba vurdu, kaleci Mosquera mükemmel kurtardı.
67.dakika: Frikik atışın Gökhan kullandı, kaleci son anda kornere çeldi.
70.dakika: Savunma arkasına Volkan Şen sarktı, net pozisyonda Mosquera başarılıydı.
72.dakika: Mosquera net bir pozisyonu daha engelledi.
73.dakika: Ausman sert vurdu, kaleci Mosquera topu rahatlıkla karşıladı.
77.dakika: Mehmet Akyüz çaprazdan sert vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
81.dakika: Mehmet Akyüz kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok kötü vurdu, üstten auta gitti.
86.dakika (GOOLL): Mustafa Durak’ın pasıyla buluşan Delarge güzel bir aşırtmayla farkı 1’e indirdi: 2-1.
90.dakika: Mehmet Akyüz Mosquera ile karşı karşıya kaldı. Boluspor kalecisi yine başarılıydı. Poepon sakatlanınca 3 değişiklik hakkını kullanan Boluspor uzatma anlarını 10 kişi oynadı.
90.dakika (GOOLL): Kullanılan frikikte seken topa kafayı vuran Burak Boluspor’a eşitliği getirdi.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle noktalandı.