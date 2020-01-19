Müthiş Maçta Gülen Bolu

Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 14.hafta mücadelesinde Edremit Belediyespor Altınoluk takımı ile Cumartesi günü saat 16.00’da Edremit Güre Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sultanlarda hedef kötü gidişatı bitirip galibiyet serisi yakalamaktı. Maça rakibi karşısında daha etkili başlayan ekibimiz ilk seti 25-17 aldı ve skoru 1-0’a getirdi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan 2.seti son bölümde daha az hata yapan ev sahibi 25-20 ile maçta durumu 1-1 yaptı. 3.sette Bolu Belediyespor oyundan düşünce Balıkesir ekibi 25-13 ile maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. 4.sette Bolu Belediyespor etkili olan taraftı. Seti 25-18 alan ekibimiz maçı 5.sete uzattı: 2-2. Son sette heyecan tavan yaptı. 18.sayıya giden seti 18-16 alan Bolu Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrılan takım oldu. Bolu Belediyespor 15.haftada 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak.