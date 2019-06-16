Müthiş Turnuva Başladı

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçlar öncesi tribünler bir süre önce hayatlarını kaybeden spora büyük emekleri geçen İsmail Benli ve Aydın İnceayan’ın afişleri tribünlere ve kale arkalarına asıldı. Müsabakalar öncesinde ilk maçların santralarını da bu iki ismin aile fertleri yaptı. Oldukça keyifli anların yaşandığı, dostluk görüntülerinin zirve yaptığı maçlara ilk gün büyük ilgi vardı. Sporseverler gerek saha kenarları, gerek tribünler ve gerekse Amatörevi’nden maçları büyük bir keyifle izledi. Turnuvada maçlar 7 hafta olarak oynanacak. Grup müsabakaları sonrası çeyrek final, yarı final ve final maçları gerçekleşecek. Final maçları sonrası düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak olan turnuvanın yaklaşık 1.5 ay sürmesi bekleniyor.