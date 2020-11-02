Haber: Ceylan Beykoz

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bu hafta göreve başladığını anımsatan Uçar, "Zor maç olacağını düşünüyorduk. Giresunspor'un son haftalarda çıkışı vardı. Biz de iyi hazırlandık, planlarımızı yaptık. Oyuncularımız görevlerini yaptı." şeklinde görüş belirtti. Uçar, ilk yarıda daha iyi olduklarına işaret ederek, "İkinci yarıda geriye çekildik ve zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Üç puan aldık ve mutlu bir şekilde dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.