Mutlu: Final paslarında sıkıntı yaşadık

Haber: S. Özge Yücel

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyledi. İki tarafın da puana ihtiyacının olduğunu kaydeden Mutlu, "Bizim iç sahada kazanma ve kaybetmeme serimiz vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. İyi oynadık ama final paslarında sıkıntı yaşadık. 1'er puan paylaştık. Hedefimiz önümüzdeki hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı. Ayağı kırılan Okan Derici'ye ve Denizlispor camiasına geçmiş olsun diliyorum“ dedi.

Denizlispor cephesi

Tekke: “Okan Derici’nin fibula kemiği kırılmış”

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, golsüz berabere kaldıkları Menemenspor deplasmanının ardından yaptığı açıklamada Okan Derici’nin fibula kemiğinin kırıldığını söyledi. Tekke, “Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Denizlispor, deplasmanda Menemenspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, “Maç hakkında çok konuşulacak bir şey. İçeride söylenene gören Okan Derici’nin fibula kemiği kırılmış. Çok geçmiş olsun hepimize. Daha önce Muğdat sezonu kapattı. Aissati devre arası dönecek, Ömer Şişmanoğlu da keza öyle. İlhan da büyük ihtimal ilk yarıyı kapattı, Hakan keza aynı. Bunlar maalesef üzücü. Hazırlık kampı geçirmemiş oyuncuların çoğunda böyle problemler oluyor ama maçtan önemlisi oyuncularımızın sağlığı. Herkese geçmiş olsun“ diye konuştu.