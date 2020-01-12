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Mutlu Güler’e Talip Var

Boluspor'un genç oyunculardan Mutlu Güler'e Altınordu'nun talip olduğu belirtildi. Genç oyuncu İzmir yolunda.

Mutlu Güler’e Talip Var

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor'un genç yıldız adayı mutlu Güler'e Altınordu'nun talip olduğu belirtildi. Altınordu'nun 500 bin TL teklif ettiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.  Verilen bu teklife Boluspor yönetiminin cevap vermek için düşündüğü belirtildi. Kırmızı-beyazlı takımın genç oyuncusu Mutlu Güler ilk yarıda zaman zaman forma giyme şansı bulmuştu. Devre arası transferinde birçok ismi kadrosuna katan Boluspor’da 2.yarıda genç isimlerin forma bulma şansının az olması nedeniyle satışa çıkarılabilecekleri belirtiliyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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