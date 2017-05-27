HABER:ESRA ÖZTÜRK

“27 Mayıs 2016 tarihinde Boluspor’da göreve geldik. Geldiğimizde üç yıllık bir planlama yapılmıştı. Yeni bir yönetim kurulu oluştu. 7 yıldan bu yana başarı gelmedi. Hedefide böyle belirlemiştik. Şuanda takımımız geçen hafta Manisaspor’u yenmesi ile play-offlara kaldı. Büyük umutlarla gittiğimiz Göztepe maçında iyi oynamamıza rağmen biraz şanssızdık. Maçı 2-0 kaybettik. Göztepe ile bu sezon üç maç oynadık. Hem Bolu’da, hemde iki kez İzmir’de. Özellikle ilk maça ve Bolu’da oynadığımız maçlara baktığımızda takımımızın Göztepe takımına göre daha üstün oynadığını teknik heyet, futbolcularımız ve herkes bunu görmektedir. 2-0’lık sonuç herkesi üzmüştür ama en başta yönetim kurulumuzun, benim, teknik heyetimizin ve futbolcularımızın maçtan sonraki hem otelde, hemde dün Bolu’ya geldiklerinde ki hırsı ve isteği en üst seviyede. 1-2 tane sakat futbolcumuz var. Onlarda şuanda doktora gitmek istemiyorlar. Hepsi Göztepe maçında oynamak istiyorlar. Bu inancı kendilerinde gördüm. Teknik Heyet ile görüştüm. Fuat Hocamıza gerekli desteği verdim. Dimdik ayaktayız. 2004-2005 sezonunda Denizli’ye 4000 taraftar ile gittik. O maçta 85. dakikada 2-1 mağlup iken o maçı 3-2 almayı bildik. En başta taraftarlarımız ile beraber. 2008-2009 sezonunda İstanbul Ali Sami Yen Stadyumunda Sakaryaspor’a 2-0 mağlup iken maçı 2-2’ye getirip penaltılar ile final maçına çıktık. Tek istediğimiz şey taraftarlarımızın, esnafımızın, basınımızın, herkesin bu maça gelmesi. Taraftarlarımız destek verirse bu maçı kazanmak imkansız değil. Çünkü takımımız bu konuda inançlı. Bu maçı alacak kuvvette. Pazartesi günü hep birlikte stadyumu doldurursak bu takım Göztepe’yi yenecek güçte. İnancımız tam, takımın inancı tam, teknik heyetimizin inancı tam. İnşallah şansımızda iyi gider. İlk maçta çok fazla pozisyona girdik fakat Yılmaz Hoca talihsiz bir açıklama yapmış. Ama dediğim gibi herşey bitmedi. 21:30’da maç başlayacak, gece maç bitiminde mutlu olan biz olacağız.”