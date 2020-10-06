Mutlu ve Ahmet Onur Düzcespor’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Düzcespor, Kayserispor U 19 dan Süleyman Okçu, Bilecik Vitraspor’dan Semih Göçarlar Ankaragücü U 21 takımından Kerem Göçen İstanbul Esenlerspor’dan Hüseyin Sarıosmanoğlu Boluspor’dan Mutlu Güler ve Ahmet Onur Doğukut ile anlaşma sağladı. Bu oyuncuların lisanslarını Düzcespor kulüp müdürü Hüseyin Özcan Sakarya bölge müdürlüğüne giderek çıkarttı. Bu transferlerde en çarpıcı isim Mutlu Güler oldu. 1.Ligde 27 müsabakaya çıkan Mutlu Güler sağ ve sol kenar oynuyor. Boluspor’un en yetenekli oyunculardan olan Mutlu Güler Düzcespor’a çok fayda getireceği gelen haberler arasında yer alıyor.