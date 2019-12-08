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“Mutlu ve Huzurluyuz”

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, galibiyetten dolayı mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi.

“Mutlu ve Huzurluyuz”

Haber: Aysun Beykoz

Sahada ter döken futbolcularını da tebrik eden Toysal, “Zor maç ama galibiyet anlamında 3-0 net skorla galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk yarı 1-0’dan sonra net 2 pozisyonumuz var. İlk yarı 1-0'dan sonra net 2 tane pozisyonumuz var. Gole çevirsek belki ilk yarı maç kırılacaktı, ikinci yarı yine istekli ve arzulu oyun, değişiklikler tam yerinde. Hızlı oyun neticesinde 3-0'lık net bir skor. Mutluyuz, huzurluyuz. Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok ciddi karakter ortaya koyuyorlar, çok müthiş mücadele ediyorlar. Taraftarlarımıza da ayrı parantez açmak istiyorum. Onların gücünü ve desteğini hissettiğimiz an bu takımın neler yapabileceğini şu ana kadar gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun 3 puan” dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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