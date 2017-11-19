Haber: Esra ÖZTÜRK

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanması gereken son günün 2.maçına daha önce tüm maçlarını kaybeden Esentepe MTAL çıkmadı. Rakip takım sahaya çıkmayınca maçı 10-0 hükmen kazanan Özel Bilim Lisesi 5’te 5 yaparak şampiyon oldu. Oynanmayan bu mücadele sonrası ödül töreni ile takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Turnuvada 2.Bolu MTAL, 3.Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, 4.ise İzzet Baysal Abant MTAL takımları oldu. Müsabakalardan sonra toplu fotoğraf çektirildi.