Namağlup Türkiye Şampiyonluğu

Çorum ilimizde 17-23 Mayıs tarihleri arasında 42 takım ve 199 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi. Köroğlu Satranç Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.

Namağlup Türkiye Şampiyonluğu

Haber: Gönül Olutürk

Yarışmada ilimizi temsil eden Köroğlu Satranç Kulübü, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli gibi büyük şehirlere karşı verdiği mücadelede tüm maçlarını kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon takımımız Temmuz ayında gerçekleşecek olan Avrupa Satranç Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Köroğlu Satranç Kulübünü tebrik eder; başarılarının devamını dileriz. Her şey “Spor” için…Her şey “Spor Kenti Bolu” için…” ifadeleri kullanıldı

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İSO 500 listesine girdiler
İSO 500 listesine girdiler
  1. Bolu

banner129