Namağlup Türkiye Şampiyonluğu

Haber: Gönül Olutürk

Yarışmada ilimizi temsil eden Köroğlu Satranç Kulübü, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli gibi büyük şehirlere karşı verdiği mücadelede tüm maçlarını kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon takımımız Temmuz ayında gerçekleşecek olan Avrupa Satranç Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Köroğlu Satranç Kulübünü tebrik eder; başarılarının devamını dileriz. Her şey “Spor” için…Her şey “Spor Kenti Bolu” için…” ifadeleri kullanıldı