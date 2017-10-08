Haber: Esra ÖZTÜRK



Hakem Arif Ergün’ün ilk düdüğü ile baş başladı. Maçın ilk dakikalarında Boluspor rakibi karşısında baskılı oyunun oynadı. Etkili oynayan Boluspor, 4. dakikada etkili geldi. Berkcan’ın rakip kaleye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu. Maçta durum 1-0. İlk yarıda Boluspor takımı pozisyonlar bulsada değerlendiremedi. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına 1-0 Boluspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarının başlamasıylla farkı ikiye çıkartmak isteyen Boluspor, rakip yarı sahada etkili olmaya çalıştı. Etkisinin iyice arttıran Boluspor U -16 takımı Berkcan ile ikinci golü buldu ve farkı ikiye çıkardı. Maçta durum 2-0. Gençlerbirliği farkı azaltmak için girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın kalan dakikaları başka gol olmayınca Boluspor U -16 takımı maçı 2-0 kazandı. Bu skorla Boluspor U -16 takımı puanını 9’a çıkararak namağlup yoluna lider olarak devam ediyor.



Saha: Karaçayır Sentetik 2



Hakemler: Arif Ergün ( Hakem), Kemal Ergün ( 1. Y.Hakem), Canser Karaağaçlı (2. Y. Hakem)



Boluspor: U 16 takımı ilk 11: *** Mustafa Bedirhan, ** Mert Karakaya, **Mert Özer, ** Muharrem Salih, ** Eren, ** Uğur Kaan, ** Emre,** Fatih, *** Berkcan, *** Yusuf Samet, ** Serhat

Gençlerbirliği U -16 takımı ilk 1: ** Ertuğrul, ** Murat, ** Seyit Ali, ** Rıfat, **Batuhan, ** Mustafa, ** Musa, ** Salih, ** Sarp, ** Onur Batuhan, ** Ahmet,



Goller: 4.dk. Yusuf Samet, 54.dk. Berkcan ( Boluspor U -16)