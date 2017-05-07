Haber: Ceylan Beykoz

Sporun önemli isimleri Fanatik Gazetesi yazarı usta televizyoncu Tunç Kayacı, BeinSports'un usta yönetmeni Musa Çözen, Boluspor'un eski teknik direktörlerinden Serhat Güller ile Cihat Arslan, Narven Termal kasabanın Genel Müdürü Serdar Yıldız ve Genel müdür yardımcısı Recep Aydoğanlı'nın misafirleri oldular. Ziyarette Narven Termal Kasabanın kurucularından ve ortaklarından Halit Yıldız'da yer aldı.İlk olarak Narven Termal Kasabayı gezen spor adamları tesisi çok beğenirlerken, Bolu'da böyle bir eserin Bolu'ya önemli değer katacağını ifade ettiler. Gecede bol bol futbol konuşulurken Boluspor'un süper lige çıkacağına inandıklarını ifade ettiler.