150 Bin Geceleme Sayısına Ulaştı

Birinci etabın ilk bölümü ile bir yıldan kısa bir sürede hizmete giren ve 150 bin geceleme sayısına ulaşan Narven Termal Kasabası’na gelen konuklar tesisi çok beğendiklerini belirtirken İstanbul’dan gelerek tapusunu teslim alan Ahmet Kaya: “Konsept olarak Narven’i çok beğendim. Ben inşaatçıyım. Proje, kullanım anlamında oldukça yeterli. Her şey düşünülmüş.” dedi.

İstanbul’da sosyal çalışmalar alanında çalışan Bayram Songur ise Narven’e arkadaşlarının önerisi ile geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Songur: “Burası konumu ve sakinliği ile mükemmel bir tesis. Düşünenlerin fikirlerine sağlık. Ben kışın burada konaklıyorum. Yaz aylarını da ailemle burada geçirmeyi düşünüyorum.” diye konuştu.

“Türkiye’de Bir İlk”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görev yapan Kenan Kılıç, Narven’in gayrimenkul anlamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: “Narven’de profesyonel bir yönetim anlayışı olduğunu gördüm. Bina ve hizmet standartlarının sınırları zorladığı belli. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde dünyadaki iyi örnekleri ile yarışacağı kanaatindeyim.”

Fizik tedavi ünitesi, güzellik merkezi, restoranlar, amfi tiyatro, cep sineması, spor alanları ve daha bir çok hizmeti konuklarının kullanımına sunan Narven A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı müşterilerini kaliteli ve güleryüzlü hizmet anlayışla buluşturmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. (BMA)