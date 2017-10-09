Haber: Gönül Olutürk



Mücadele Pazar günü saat 15.00’te Bartın Ömer Tepesi Spor Salonu’nda oynandı. Kadrosunu 1-2 oyuncu dışında tamamen yenileyen ve 2 yabancı transferi ile gücüne güç katan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ligin ilk maçında Kahramankazan Belediyespor’u yendikten sonra Bartın’da ilk deplasman maçına çıktı. Maça iyi başlayan temsilcimiz son bölümde kritik hatalar yapınca ilk seti 25-22 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. 2.ve 3.seti rahat bir şekilde 25-17’lik skorlarla alan ekibimiz oyunda 2-1 öne geçti. Kıran kıran geçen son seti 26-24 alan temsilcimiz maçtan 3-1 galip ayrılarak 2’de 2 yaptı ve ligde 2.sıraya yerleşti. Temsilcimiz 3.haftada Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir’de karşılaşacak.