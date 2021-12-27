Ne Menemenspor ne Bursaspor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede iki ekip de yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça çıkan Menemenspor, puanını 21'e çıkardı.

Yeni teknik direktörü Tamer Tuna ile ilk karşılaşmasına çıkan Bursaspor'un ise galibiyet özlemi 4 maça çıktı. Yeşil beyazlı ekip puanını 19'a yükseltti.

Maçtan dakikalar

31. dakikada kornerden gelen topa kafa ile vuran Luka Capan'ın şutunu son anda kaleci engelledi.

38. dakikada Himmet Ertürk soldan ortasında kale önünde bulunan Batuhan Kırdaroğlu, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

65. dakikada Onur Atasayar'ın pasında kale önünde topla buluşan İsmail Yüksek'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Namiq Alasgarov, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleciye çarparak auta gitti.

79. dakikada Sinan Akgöl'ün sağdan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Mahamadou Ba, yakın mesafeden topu auta gönderdi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Mehmet Ali Akkor

Menemenspor: Batuhan Şen, Mazlum Demir, Oğuzhan Çapar, Sinan Akgöl, Mahamadou Ba (Emir Şenocak dk. 84 ?), Ömer Şahbaş, Emre Özer (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 63), Batuhan Kırdaroğlu (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 84 ?), Himmet Ertürk (Abdullah Aydın dk. 64), Adamu Alhassan, Ahmet Sagat (Enock Barwuah dk. 77)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Cem Çelik, Berkan İbrahim Çakır, Enes Sağlık, İlyas Bircan

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Luka Capan, Burak Altıparmak, Massimo Bruno (Hasan Ayaroğlu dk. 55), İsmail Yüksek, Namiq Alasgarov, Batuhan Kör (Eren Güler dk. 90+1 ?), Elton Acolatse (Tuğbey Akgün dk. 81 ?)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Nicolas Zalazar, Cristobal Jorquera, Kerem Şen, Vefa Temel, Kubilay Sönmez, Tim Matavz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı kartlar: Mazlum Demir (Menemenspor), İsmail Yüksek, Tuğbey Akgün (Bursaspor)