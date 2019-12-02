“Ne Söylenebilir ki?”

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Ne söyleyeyim ne bilmiyorum. Böyle bir maçtan sonra ne söylenebilir. Bu kadar olağanüstü oynadığınız, bu kadar mücadele ettiğiniz, bu kadar çok pozisyona girdiğiniz, geriye düşmenize rağmen belki 4-5 farkı yakalayabileceğiniz maçta kaçırdığınız goller, atamadığınız final vuruşları. Futbolun kuralı işledi. Atamayana atarlar. Döndü top bizde gol oldu. Üzgünüm. Bu kadar iyi oyuna, mücadeleye, futbolun bütün doğrularını ortaya koyan bir Boluspor var. Hem bu hafta için geçerli, hem geçen hafta kaybetmiş olmamıza rağmen Altınordu maçı için geçerli, bir önceki Bursaspor maçı için geçerli. Yani puan kaybediyoruz ama bir şeyler yapıyor bu takım. Bir şeyler ortaya koyuyor. Oyun olarak bence bu ligin en efektif en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Ne yaptığını bilerek oynuyor. Bunu en mükemmel şekilde yapmaya çalışıyor. Hatalar yapıyoruz. Bazen basit hatalar yapıyoruz. Maalesef bizim şanssızlığımız, yaptığımız en ufak hata gol olarak dönüyor. Hiç toleransımız yok. Rakipler hata yapıyor ama biz değerlendiremiyoruz. Belki orada biraz eksikliğimiz var. Çocukların emeğine, çalışmasına, gayretine, böylesine güzel bir oyunu galibiyetle süslenmemesine, 3 puanla süslenmemesine üzülüyorum. Biz doğru yoldayız. Doğru futbol oynuyoruz. Sahada doğru işler yapıyoruz. Bu bir şekilde sonuca ulaşacak” dedi.