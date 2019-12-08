Ne Yapsak Olmuyor!

Haber: Ceylan Beykoz

17 yeni oyuncu takıma katılmasına rağmen teknik direktörler hem Giray Bulak hem de Osman Özköylü bir türlü ideal kadroyu oturtamadılar. Sakatlıklarında fazla olması nedeniyle hemen hemen her hafta değişen onbir ile Boluspor'da uyum sorunu devam ediyor. Hatayspor maçında teknik direktör Osman Özköylü sol beke bu sefer Fethi'yi çekerken Burak Bekaroğlu'nun yokluğunda Ümit'i de stoper mevkisinde görevlendirdi. Poepon'u ikinci kez kanatta görevlendiren Özköylü Melih ve Bilal'i yedek soyundurdu. Fethi Özer bu sezon ligde ilk kez bir resmi maçta forma giymiş oldu.