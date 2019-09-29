Ne Yaptın! Hakan Canbazoğlu

Haber: Esra Perçin

Kırmızı beyazlı ekibin son transferlerinden Hakan Boluspor'a gelir gelmez formaya 1. isim olurken, İstanbulpsor maçında büyü bir şansızlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu kendisine gönderilen geri pasında topu rakibine adeta hediye ederken, konuk ekibin golüne büyük katkı sağlamış oldı. Yaşadığı şansızlık sonucu Hakan'ı takım arkadaşları teselli etti. Hakan sonraki pozisyonlarda başarılı kurtarışları ile dikkat çekti. Hakan 3 maçta kalesinde 5 gol görerek kötü bir performans sergiledi.