Haber: Gönül Olutürk

Alınan bilgiye göre genç bisikletçimiz Necati Onur Antalya ve Ordu’da yapılan Türkiye Gençler Bisiklet Yarışlarında 3.lüğü elde etti. 80 km ve 35 km.kriteryum etaplarını başarıyla tamamlayan sporcumuz göğsümüzü kabarttı. Diğer yandan 26-29 Ekim tarihlerinde Antalya’nın Belek ilçesinde yapılacak olan sezon sonu finallerinde Bolulu sporcuların da yarışacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre yaklaşık 20 kişilik sporcu grubumuz Yıldızlar-Gençler ve Büyükler kategorilerinde derece elde etmeye çalışacak.