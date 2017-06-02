Haber: Aysun Beykoz

Sosyal medyadan yaptıkları açıklamalar şöyle;

Burak Asan:

İyi ve kötü zamanlarımızda her zaman yanımızda olan dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun bu sene süper lige çıkmayı çok istedik ama başaramadık. Boluspor hak ettiği yer olan süper lige en yakın zamanda çıkacaktır seneye daha güçlü görüşmek üzere Hepiniz Allah'a emanet olun ...

Necati Yakuplar:

İyi zamanlarımızda ve kötü zamanlarımızda her zaman sezon boyunca desteğini duasını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun hepiniz bizden daha çok alkışı hakettiniz..Bu sene Süperlige çıkmayı başaramadık ama kimsenin şüphesi olmasın BOLUSPOR Hakettiği yere en yakın zamanda çıkacaktır Yen'i sezonda görüşmek üzere Allah'a emanet olun