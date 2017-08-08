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08 Ağustos 2017 Salı
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    • Necati’nin duygusal vedası

    Boluspor’un genç yeteneklerinden olan Necati Yakuplar, İspanya’nın Extremadura Ud takımına 1 yıllığına kiralandı. Yakuplar, İspanya’ya gitmeden Boluspor’a duygusal bir şekilde veda etti.

    08 Ağustos 2017 Salı 12:06
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    Necati’nin duygusal vedası

    Haber: Semih BAYKAL

    Boluspor’un genç yeteneği ve milli futbolcu Necati Yakuplar, İspanya’nın Secunda B takımlarından Extremadura Ud’aya satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralandı.

    Yakuplar anlaşmanın ardından, Boluspor’a duygusal bir vedada bulundu. Yakuplar, Boluspor’a şu sözlerle veda etti; “Yaklaşık 2 buçuk yıldır her kategorisinde forma giydiğim şampiyonluklar yaşadığım forması altında milli takıma yükseldiğim Boluspor'dan ayrılık vakti geldi. İspanya Secunda B Takımlarından Extremadura Ud ile 1 Yıl kiralık olarak (Satın Alma Opsiyonu ile) anlaşmış bulunmaktayım. Boluspor’da başta Yönetim kurulumuz Başkanımız, ve 2 buçuk senedir bende emeği olan Cüneyt Karakuş Ve diğer bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Transferimde en çok emeği olan menajerim ağabeyim Fatih Özel’e ve bana Bolu'ya adım attığım ilk günden beri ailem olan her dakika destek olan aramızda futbolcu taraftar ilişkisinden çok beni kardeşi evladı gibi gören benimde her zaman layık olmaya çalıştığım, değerli Boluspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Bir gün tekrar bu kutsal formaya ve taraftara daha güçlü bir şekilde dönmek dileğiyle sizler unutulmazsınız Allah'a emanet olun.”

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Genç, Yeteneklerinden, Olan, Necati

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