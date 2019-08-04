Necati’nin İtirazı Reddedildi

Haber: Birol Ertunç

TFF Tahkim Kurulu 01 Ağustos 2019 günlü (35) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek kararlarını açıkladı. Boluspor’un eski futbolcusu Necati Yakuplar ile ilgili karar şöyle: “Futbolcu Necati Yakuplar' ın Bolu Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 03.05.2019 tarih ve E.2019/227- K.2019/319 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”