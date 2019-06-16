Necip Çarıkcı 1 Kez Daha!..

Boluspor'da olağan kongre sona erdi. İlk kongrede çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 2. kongre yoğun bir katılımla gerçekleşirken kırmızı beyazlı ekibin en gergin kongresi olarak kayıtlara geçti. Çarıkcı bir kez daha Boluspor Başkanı oldu.

Haber: C.Kutay AykanOldukça Gergin Geçti

Boluspor’un olağan kongresi Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Boluspor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Boluspor delegelerinin yoğun katılım gösterdiği kongrede yaşanan tartışmalar zaman zaman sinirlerin gerilmesine neden oldu. Kongreye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, belediye eski başkanları Necdet Gören, Yüksel Ceylan, Alaaddin Yılmaz, Boluspor’un eski başkanlarından Mehmet İnceayan, Abdullah Abat, Savaş Abak, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve çok sayıda Boluspor delegesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, Necip Çarıkçı döneminde yapılan çalışmalar görsel bir sunumla kongrede bulunan delegelere izlettirildi. Daha sonra kürsüye gelen Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projeleri anlattı. Savaş Abak’tan sert eleştiriler Necip Çarıkçı’dan sonra söz alan eski başkanlardan Savaş Abak, Necip Çarıkçı’ya sert sözlerle yüklendi. Necip Çarıkçı’nın her başkan gibi katkısının olduğunu söyleyen Abak, “Necip Çarıkçı’nın Boluspor’a elbette katkısı olmuştur. Fakat Boluspor sayesinde kendisine katkısı ne kadar olmuştur? Bir teraziye koyarsak kendisine katkısının daha fazla olduğu ortaya çıkar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Konuşması destekçileri tarafından sık sık alkışlarla kesilen Abak, kulübün mali tablosunun kongrede olmamasını eleştirerek, Boluspor’un bu tarihe kadar hiç bu kadar yüklü bir borç içerisinde olmadığını da vurguladı.

Necip Çarıkçı eleştirilere cevap verdi

Boluspor’un tüm Bolu’nun ortak değeri olduğunu belirten Necip Çarıkçı, Boluspor’un 12 milyon borcu olduğunu söyledi. Kulübün alacaklarının da olduğunu ifade eden Çarıkçı, yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yayıncı kuruluştan bile 2 aydır para alamadıklarını söyledi. Kendi yönetiminde yer alan isimlerin Boluspor için büyük fedakarlıklar yaptığını dile getiren Çarıkçı, Boluspor’a kalıcı hizmetler yaptıklarını kaydetti.

Tanju Özcan gerilen ortamı yumuşattı

Tanju Özcan, “Kim gelirse gelsin benim için önemli değil, desteğimiz her zamanki gibi devam edecektir” Kongrede söz alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk defa bu kadar gergin bir kongreye şahit olduğunu belirterek, “Boluspor’da başkanlık yapan isimlerin birbirlerinin şahsına yönelttikleri eleştiriler maalesef Boluspor’a zarar veriyor. Bu yüzden bu davranış tarzını bırakmalarını ve Boluspor etrafında birleşmelerini rica ediyorum. Bakın benden önceki belediye başkanları da Boluspor’u çok seviyorlardı ve kulübün hep destekçisi oldular. Fakat benim farklı bir özelliğim var ben tribün çocuğuyum. Bu takımın ateşli bir taraftarıyım. Bu sebeple inanın kulüp başkanının kim olduğu benim için hiç önemli değil. Boluspor’a desteğimiz her zamanki gibi devam edecek. Ben istiyorum ki kongre sonunda buradan tüm başkanlar el ele kol kola çıksınlar. Taraftarlarımıza birlik ve beraberlik mesajı versinler. Bunu kendilerinden rica ediyorum” dedi.

Savaş Abak kongreden ayrıldı

Tanju Özcan’ın konuşmasından kısa bir süre sonra Savaş Abak, içerisinde Bolu Gençlik ve Spor İl Eski Müdürü Şahin Ertem’in de bulunduğu grup ile kongreden ayrıldı. Daha sonra tekrar söz alan Necip Çarıkçı tekrar Boluspor Başkanlığı’na adaylığını açıkladı ve başkan seçildi.

İlk Toplantı 18 Yönetici İle Yapıldı

Boluspor'da olağan kongre sonrası göreve gelen yeni yönetim ilk toplantısını kulüp tesislerinde yaptı. Kongre biter bitmez bir araya gelen kırmızı beyazlı ekibin yeni yönetim kurulu üyelerinden sadece 18'i toplantıya katıldı. Son anda 27'den 30'a çıkan yönetim kurulunu zorlu bir dönem beklerken, bir kaç gün içinde görev dağılımının yapılması bekleniyor.