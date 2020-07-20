Necip Çarıkçı bırakıyor

​​​​​​​TFF 1.Ligin son haftasında Eskişehirspor’u 3-0 mağlup ederek ligde kalan Boluspor’da başkan Çarıkçı olağanüstü kongre kararı alarak görevi bırakacağını açıkladı.

Necip Çarıkçı bırakıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı görevini bırakacağını açıkladı. Çarıkçı, yaptığı açıklamada, bu sezon çok zor günler yaşadıklarını söyledi. Maçların sona ermesinin ardından yeni bir karar aldığını belirten Çarıkçı, "Bu hafta içinde olağanüstü genel kurul kararı alacağım ve aday olmayacağım." dedi. Necip Çarıkçı, ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyerek detaylı açıklamalarda bulunacağını sözlerine ekledi. Boluspor, bugün tamamlanan 2019-2020 sezonunda son haftaya kadar düşmeme mücadelesi vermiş, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yenerek 33 puanla 15. sırada yer alıp ligde kalmıştı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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