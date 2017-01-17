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17 Ocak 2017 Salı
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    • Necip Çarıkçı: Boluspor marka takımdır

    TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, takımlarının lig sonuna kadar zirve yarışının içinde olacağını söyledi

    17 Ocak 2017 Salı 10:31
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    Necip Çarıkçı: Boluspor marka takımdır

    Haber: Esra Öztürk

     Çarıkçı, yaptığı açıklamada, devre arasındaki 6 transferin yerinde olduğunu, bunun da deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Manisaspor maçında görüldüğünü ifade etti.

    "Gönderdiğimiz oyunculara bakıldığında, yapılan transferlerin ne kadar yerinde olduğunu gördük." diyen Çarıkçı, "Bu hafta takımda sakat oyuncuların olmasından dolayı da teknik direktörümüz biraz sıkıntıya girdi. Manisaspor maçında yeni 5-6 futbolcunun oynaması biraz takımı zorladı. Oynanan karşılaşmada verilmeyen bir golümüz var. Atamadığımız bir penaltı var. Buna rağmen Boluspor çok kötü oynamadı." ifadelerini kullandı.

    Zirve yarışından kopmamak için transfer yaptıklarını belirten Çarıkçı, "Boluspor, ilk altı mücadelesini devam ettirecek. Boluspor marka takımdır, lig sonuna kadar bu zirve yarışının içerisinde olacaktır." diye konuştu.

    Boluspor'un daha iyi bir futbol sergilemesi için birkaç haftaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çarıkçı, "Takıma yeni gelen futbolcuların maç kondisyonu artarsa, sakatlarımız da iyileşirse çok iyi bir Boluspor ortaya çıkar. Çok iyi bir kadro oluşmuş durumda. Bundan da mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Ekiplerinden, Bolusporun

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